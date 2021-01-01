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गिरफ्तारी:राजकुमार सिंह पर गोलीबारी मामले में नहीं हुई गिरफ्तारी

सहरसा5 घंटे पहले
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  • मामले में खुलासे के लिए टीम का हुआ है गठन

शनिवार की सुबह स्थानीय आजाद चौक निवासी एवं मधेपुरा स्थिति यामाहा मोटरसाइकिल शोरूम मालिक राजकुमार सिंह पर बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने गोली चला दी थी। गोलीबारी की घटना में पुलिस के हाथ रविवार की देर शाम तक खाली रहा। रविवार की देर शाम किसी भी अपराधी की ना तो शिनाख्त हो सकी है और न ही उनकी गिरफ्तारी ही हुई है। इसके अलावा अभी यह भी पता नहीं चल सका है कि गोलीबारी के पीछे कारण क्या था। इधर एसपी लिपि सिंह ने बताया कि घटना के उद्भेदन के लिए आईटी सेल के पदाधिकारी सहित स्थानीय पुलिस पदाधिकारी की टीम सदर डीएसपी के नेतृत्व में बनाई गई है। घटना के कारण और गोलीबारी की घटना में शामिल अपराधी की पहचान की जा रही है। जल्द ही अपराधी की शिनाख्त होगी। उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। साथ ही घटना का कारण भी स्पष्ट होगा। बता दें कि राजकुमार के साथ उनके मैकेनिक पर भी अपराधियों ने गोली चलाई थी। जिसकी हालत नाजूक है।

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