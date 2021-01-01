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कुव्यवस्था पर बिफरे विधायक:सदर अस्पताल में ड्यूटी से गायब डॉक्टर और नर्स का कटेगा वेतन

सहरसा3 घंटे पहले
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  • सदर अस्पताल की कुव्यवस्था पर बिफरे विधायक डॉ. आलोक, सुधार के दिए निर्देश

सदर अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर विधायक डॉ. आलोक रंजन बिफर पड़े। बुधवार को स्थानीय सदर अस्पताल परिसर स्थित कोविड टीकाकरण भवन में आयोजित चिकित्सकों की बैठक में स्थानीय भाजपा विधायक ने सिविल सर्जन की मौजूदगी में सदर अस्पताल में नियुक्त सभी चिकित्सकों की जमकर क्लास ली।

दवा दुकान से दवा खरीदगी को पूरी तरह बंद करने का भी निर्देश जारी किया। साथ ही अस्पताल में मंडरा रहे दलाल पर आवश्यक कार्रवाई का भी निर्देश जारी किया। वहीं बंद पड़े आईसीयू को जल्द चालू करने के भी निर्देश निर्गत किए। उन्होंने ड्यूटी से गायब डॉक्टर और नर्स के वेतन को भी काटने की बातें कहीं।

मरीज को सभी दवाएं अस्पताल में ही उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

निर्देश निर्गत किया कि सदर अस्पताल में भर्ती किसी भी मरीज की सभी दवा को अस्पताल में ही उपलब्ध करवाई जाए। किसी भी स्थिति में दवा दुकान से मरीज द्वारा दवा की खरीद को पूरी तरह बंद की जाए। इमरजेंसी इंचार्ज से आवश्यक दवाओं के सभी प्रपोजल को लेकर जल्द दवा की खरीदगी को सुनिश्चित की जाए। जिससे रोगियों को दवा के लिए सदर अस्पताल से बाहर चक्कर न लगाना पड़े।

अनावश्यक रूप से अस्पताल परिसर में नहीं आएंगे दलाल

अस्पताल परिसर में अनावश्यक रूप से मंडरा रहे दलालों पर भी कार्रवाई करने का की बातें कही गई। ऐसे में चिन्हित दलालों को अस्पताल परिसर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश निर्गत हुआ।

समय पर डॉक्टर-नर्स को आना होगा

मरीजों के इलाज में कोताही बरतने वाले डॉक्टर और नर्स के वेतन को काटने का भी निर्देश दिया है। ड्यूटी से गायब रहने वाले चिकित्सक और नर्स के वेतन को बाधित करने, समय पर ओपीडी में चिकित्सकों के पहुंचने और ड्यूटी के पूरे समय तक सदर अस्पताल में ही में ही रहने का निर्देश निर्गत किया गया।

बंद पड़े आईसीयू जल्द होंगे चालू

बैठक में बीते कई महीनों से बंद पड़े आईसीयू को 24 घंटे में चालू होने का भी प्रस्ताव पास किया गया। आईसीयू के चालू होने में आ रही बाधाओं को सिविल सर्जन द्वारा 24 घंटे के भीतर दूर कर चालू करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। जिसके लिए सिविल सर्जन द्वारा स्वीकृति भी दी गई है।

साफ-सफाई और रंग रोगन की होगी व्यवस्था

अस्पताल में रंग रोगन किए जाने और परिसर को पूरी तरह साफ सुथरा रखने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। अस्पताल मैनेजर अमित कुमार ने बाहरी परिसर के साफ सफाई में आ रही दिक्कतों की जानकारी उपलब्ध कराई। जिसके बाद परिसर के बाहरी इलाके में साफ-सुथरा रखने के लिए नए सिरे से टेंडर निकालने पर स्वीकृति दी गई।

निर्णय पर जल्द अमल किया जाएगा

बैठक में कई निर्णय और प्रस्ताव पारित किए गए हैं। लिए गए निर्णय पर जल्द अमल किए जाएंगे। सदर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के सभी कार्य जल्द किए जाएंगे।

-अवधेश कुमार, सीएस

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