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बच्चों के भविष्य पर खतरा:आठ माह से बंद हैं स्कूल कैसे पास करेंगे विद्यार्थी

सत्तरकटैया3 घंटे पहले
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  • तीन माह में एक वर्ष का सिलेबस कैसे होगा पूरा

कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान स्कूलों के बंद रहने से बच्चों के भविष्य खतरे में दिखाई दे रही है। वहीं बच्चों का ध्यान पढ़ाई लिखाई से इतर खेलकूद व घर के कामों में ज्यादा व्यतीत हो रहा है। फरवरी से लेकर अब तक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय तक बंद हो गया था। हालांकि अक्टूबर माह से नवमीं व दसवीं कक्षा व स्नातक के छात्रों के लिए उच्च विद्यालय व कॉलेजों को खोलने के आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन चुनाव कार्य मे नवंबर माह तक बंद ही रहा। प्राथमिक व मध्य विद्यालय बच्चों के लिए अब भी बंद ही है तो इस स्थिति में बच्चे कैसे वार्षिक परीक्षा पास कर पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद भी नवी व दसवीं कक्षा तक ही विद्यालय खुली। लेकिन कक्षा 8 से नीचे के बच्चों के लिए अभी भी स्कूल बंद है। 8वीं के नामांकित छात्र- छात्राओं के लिए महज तीन माह में एक वर्ष की सिलेबस को पूरा करना चुनौती है। इस संबंध में बीआरपी गजेंद्र कुमार ने बताया कि अभी स्कूल खोलने तक का ही आदेश दिया गया है जिसमे सिर्फ शिक्षक ही रहेंगे।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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