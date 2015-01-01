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धनतेरस पर खरीदारी:खरीदारी को अस्थायी दुकानों पर भी रही भीड़

सौरबाजार4 घंटे पहले
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धनतेरस के अवसर पर बाजारों में लगी अस्थायी दुकानों पर भी काफी भीड़-भाड़ देखी गई। खासकर बर्तनों की दुकान पर लोगों की भीड़ अधिक देखी गई। मूर्ति, कैलेंडर, रंग-पेंट और किराना दुकान पर भी भीड़ रही। सौरबाजार, बैजनाथपुर, भवटिया, समदा बाजार, कांप बाजार, सबैला चौक पर लोगों ने खरीदारी की।

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