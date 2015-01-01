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बीएनएमयू:एमएड में 3 तक आवेदन जमा कर सकते हैं छात्र

सहरसा/मधेपुरा4 घंटे पहले
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बीएनएमयू के एमएड (सत्र 2020-22) में नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र-छात्राएं तीन दिसंबर तक विवि में ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यह जानकारी शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. नरेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तिथि भी 24 नवंबर से बढ़ाकर नौ दिसंबर कर दी गई है। बताया गया कि पूर्व से ही बीएड सेकंड ईयर की परीक्षा 24 नवंबर को निर्धारित है। इन छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इंट्रेंस टेस्ट की तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। छात्रों के आग्रह पर विवि ने इंट्रेंस टेस्ट की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि बीएनएमयू क्षेत्राधीन दो जगहों पर एमएड के लिए 50-50 सीटें निर्धारित हैं। 300 से अधिक छात्रों ने आवेदन भरा है।

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