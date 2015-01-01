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आत्महत्या:बीए पार्ट-1 और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्र ने रॉड से फंदा लगा की आत्महत्या

सहरसा3 घंटे पहले
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छात्र संजय कुमार के दादा सुकन सहित अन्य परिजन।
  • सुपौल के कुनौली थाना क्षेत्र के राजपुर गांव का रहने वाला था संजय

गुरुवार सुबह सदर थाना क्षेत्र के हटिया गाछी, कब्रिस्तान रोड स्थित रजीउद्दीन के लॉज के एक बंद कमरे के भीतर छत में लगे रॉड से रस्सी के सहारे सुपौल जिला निवासी और बीए पार्ट-1 के छात्र संजय कुमार की लाश मिली। दिन के करीब 10 बजे उसी कमरे में संजय के साथ रहने वाला संजीव जब कोचिंग से लौटा तो कमरा भीतर से बंद था। संजीव ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद आसपास के लोगों की मदद से कमरे को खोला गया तो छत से झूलती संजय की लाश मिली। सूचना पर पहुंचे सदर थानाध्यक्ष आरके सिंह ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक संजय सुपौल के कुनौली थाना क्षेत्र के राजपुर गांव का निवासी था। उनके पिता विश्वनाथ रजक खेतीबाड़ी का काम करते हैं। संजय के साथ उसके ही गांव के बीए पार्ट-3 का छात्र संजीव और सुपौल के लौकहा निवासी अनिल भी रहता था।

संजय का एक साथी गांव गया था दूसरा कोचिंग
बताया गया कि संजय का तीसरा साथी अनिल बुधवार को अपने गांव गया था। जबकि संजीव सुबह 7 से 10 बजे तक चलने वाले कोचिंग के लिए गया था। ऐसे में संजय अकेले कमरे में था। उसने रॉड से लटककर खुदकुशी कर ली।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई : थानाध्यक्ष
संजय के आत्महत्या का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। सदर थानाध्यक्ष आरके सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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