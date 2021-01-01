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तैयारी:1 लाख 10 हजार गोल्डन कार्ड बनाने लक्ष्य निर्धारित

सहरसा5 घंटे पहले
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  • जिले में 17 फ़रवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगा आयुष्मान, लगाया जाएगा विशेष शिविर

जिले में 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन होगा। पखवाड़ा के दौरान पंचायत कार्यपालक सहायक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन कर गोल्डन कार्ड बनाने एवं वितरण करने का कार्य करेंगे। डीएम कौशल कुमार ने बुधवार को विकास भवन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जाने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की।

डीएम ने आयुष्मान भारत के नोडल पदाधिकारी अन्य अधिकारियों से कहा कि योजना के अंतर्गत जिले के चयनित लाभार्थियों का विशेष अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड बनाना जाए। डीएम ने कहा कि अभियान के तहत जिले में जिले में 1 लाख 10 हजार से ज्यादा कार्ड बनाने लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कर्मियों से कहा कि लक्ष्य का 50 फीसदी पखवाड़ा के दौरान ही प्राप्त कर लिया जाय। कहा कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन पात्र लाभार्थियों को वर्ष में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना से संबंधित गोल्डन कार्ड बना कर उपलब्ध कराई जाए।

सदस्यता सत्यापन के लिए राशन कार्ड देना होगा

गोल्डन कार्ड बनाने एवं इसे प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों को पहचान हेतु आधार कार्ड एवं पारिवारिक सदस्यता सत्यापन के लिए राशन कार्ड अथवा प्रधानमंत्री द्वारा प्रेषित पत्र देना होगा। आयुष्मान पखवाड़े के दौरान योग्य लाभार्थियों का सत्यापन होगा एवं ई-कार्ड सृजित करने का ऑनलाइन निवेदन प्रेषित होगा। जिसे राज्य स्तर के अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदन के पश्चात ही गोल्डन कार्ड बनेगा ।

समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर के अलावा इन्होंने लिया भाग

समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार, डीडीसी राजेश कुमार सिंह, उप निदेशक-सह-जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी दिलीप कुमार देव, सभी प्रखंड के बीडीओ एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक विनय रंजन, आयुष्मान भारत के जिला कार्यक्रम समनवयक हेंड्री टर्नर, आईटी प्रबंधक सबा परवीन एवं जीविका के डीपीएम, बीपीएम्तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया।

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