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निरीक्षण:कहीं गड़बड़ी नहीं हुई : डीआईजी

सहरसाएक घंटा पहले
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  • कोसी रेंज के डीआईजी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

सहरसा विस क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ जबकि सिमरी बख्तियारपुर तथा महिषी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मतदान का कार्य हुआ। कोसी रेंज के डीआईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने शहरी क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोसी प्रमंडल क्षेत्र में कहीं भी मतदान में किसी तरह की आपराधिक गड़बड़ी का कोई मामला नहीं आया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए अधिकारियों सहित सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया। नगर परिषद क्षेत्र में मतदाताओं में दिखा उत्साह-नगर परिषद क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर 7 बजे से मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। मध्य विद्यालय न्यू काॅलोनी, जिला परिसर स्थित बनाए गए मतदान गए आदर्श मतदान केंद्र, एमएलटी कॉलेज परिसर स्थित मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लाइन देखी गई। सबसे लंबी लाइन मुस्लिम बाहुल्य इलाका सहरसा बस्ती स्थित उर्दू मध्यविद्यालय में स्थित बूथ संख्या 189,190 तथा 191 पर देखी गई। आदर्श मतदान केंद्र पर प्रतिक्षालय, महिला प्रतिक्षालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र, हेल्प डेस्क, ग्लुकोज पानी के साथ-साथ सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया था। डीएम कौशल कुमार अपने पिताजी जयप्रकाश एवं पत्नी उर्वशी रानी के साथ आदर्श मतदान केन्द्र के बूथ संख्याा 153 [क] पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

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