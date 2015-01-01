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चोर को पकड़ा:मरीज का मोबाइल चुराते रंगेहाथ पकड़ाया चोर

सहरसा3 घंटे पहले
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मोबाइल चोर को ले जाती पुलिस।

बुधवार की देर रात सदर अस्पताल में भर्ती मरीज के मोबाइल चोरी करते हुए स्थानीय मछली मार्केट निवासी मो तोहिद को रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा। जिसे पकड़कर सदर अस्पताल सुरक्षाकर्मी के हवाले कर दिया गया। पीड़ित मरीज के परिजन स्थानीय सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर पंचायत स्थित केवलाही गांव निवासी सतीश कुमार ने बताया कि वे मरीज के निकट लगे प्लग में मोबाइल को चार्ज में लगा दिया था। देर रात उक्त चोर मोबाइल को चोरी कर रहा था। जिस पर उनकी नजर पड़ी। जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया।

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