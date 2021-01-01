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लापरवाही:सरकारी जमीन से अवैध खनन कर तीन हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर बालू बेची जा रही

सौरबाजार5 घंटे पहले
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  • सिरहा घाट, रमनगरा घाट, खौपैती घाट सहित अन्य जगह हो रहा खनन

विभिन्न जगहों पर सरकारी जमीन से मिट्टी व नदी घाटों से लोकल बालू की अवैध खनन माफियाओं के द्वारा भारी पैमाने पर की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपजाऊ जमीन को खतरनाक गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है। जिसके कारण हल्की सी बारिश होने पर भी पोखर की तरह आकार ले लेता है। वहीं प्रखंड क्षेत्र के सिरहा घाट, रमनगरा घाट, खौपैती घाट, सहुरीया पूर्वी के रुपौली, सहुरिया पश्चिमी के तिलाबे नदी किनारे दिन-रात हाइवा व ट्रैक्टर से बालू की उगाही खनन माफिया के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह के कार्यों में अधिक बिना नंबर व कागजात वाले ट्रैक्टर उपयोग में लाए जा रहे हैं। सरकार को प्रति-दिन लाखों रुपए राजस्व का चूना लग रहा है। सौरबाजार थाना क्षेत्र व बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के विभिन्न बायपास सड़कों पर दर्जनों अवैध बालू व मिट्टी लदे ट्रैक्टर आते-जाते रहते हैं। कई ऐसे टोले मोहल्ले है जहां के चारों ओर उपजाऊ जमीन पोखर की तरह दिखने लगी है। प्रखंड क्षेत्र में कई ऐसे बालू माफिया है जो अपने दरवाजे पर बालू का स्टॉक कर तीन हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर बेच रहे हैं। सीओ श्रीनिवास ने बताया इस तरह के खनन माफियाओं पर निगरानी रखी जा रही है पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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