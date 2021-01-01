पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रिजवान पुल के पास की घटना:परीक्षा देकर लौट रहे दिलखुश को ट्रक ने रौंदा

नवहट्टाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • करणपुर राजनपुर पथ के रिजवान पुल के पास की घटना, एक हुआ घायल, रोड जाम

जिला मुख्यालय स्थित सुलिंदाबाद से इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर मंगलवार देर शाम घर लौट रहे 20 वर्षीय दिलखुश सदा की ट्रक की चपेट में आने से रिजवान पुल के पास मौत हो गई। एक अन्य युवक इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जिसका इलाज सदर अस्पताल सहरसा में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष महेश कुमार रजक चंद्रायण पंचायत के रिजवान पुल के पास घटनास्थल पर पहुंचकर खोन निवासी दोनों युवक को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा।

मुताबिक खोन वार्ड 7 निवासी रतीलाल सादा का 19 वर्षीय पुत्र दिलखुश सादा एवं मांगन सदा का पुत्र गणेश सदा सुलिंदाबाद स्थित परीक्षा केंद्र से इंटरमीडिएट का परीक्षा देकर घर लौट रहा था। करणपुर राजनपुर पथ के रिजवान पुल के पास चंद्रायण की ओर से बलुआहा की ओर से आ रहे ट्रक ने दोनों युवक को ठोकर मार दी और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी।

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

चंद्रायण पंचायत के खोन वार्ड नंबर 7 निवासी 19 वर्षीय दिलखुश सदा का शव जब बुधवार को गांव पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने शव को नवहट्टा राजनपुर पथ में ताराही चौक के पास सड़क पर रखकर सड़क जाम किया। स्थानीय लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष महेश कुमार रजक, समाजसेवी तारा ठाकुर, ओम प्रकाश मुरादपुर के मुखिया मनोज पासवान सहित अन्य के समझाने बुझाने के बाद आवागमन बहाल हुआ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser