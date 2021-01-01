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गिरफ्तारी:सीएसपी संचालक लूट मामले में दो की हुई गिरफ्तारी, छह में से 2.5 लाख रुपए बरामद

सहरसा5 घंटे पहले
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सीएसपी संचालक से लूट मामले में गिरफ्तार लूटेरे। - Dainik Bhaskar
सीएसपी संचालक से लूट मामले में गिरफ्तार लूटेरे।
  • बनमा इटहरी ओपी के क्षेत्र से हुई थी लूटपाट

शनिवार की शाम सहरसा के बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र से सीएसपी संचालक नीतेश कुमार से हुई 6 लाख 19 हजार रुपए की छिनतई के बाद दो अपराधी की गिरफ्तारी हुई। अपराधियों के पास से ढाई लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। तीसरे फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। एसपी लिपि सिंह ने बताया कि शनिवार की शाम करीब 3 बजे सहरसा जिले के बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र में बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र के बनमा गांव निवासी एवं सीएसपी संचालक नीतेश कुमार से हुई 6 लाख 19 हजार रुपए लूट की घटना में शामिल दो अपराधी की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सीएसपी संचालक घुड़दौड़ एसबीआई बैंक से रुपए की निकासी के बाद वापस मोटरसाइकिल से बनमा लौट रहे थे। इसी क्रम में बनमा सत्संग भवन के पास तीन अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर मृदुला कुमारी, पुलिस निरीक्षक सिमरी बख्तियारपुर अंचल राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बनमा ओपी अध्यक्ष सह पुलिस अवर निरीक्षक कमलेश कुमार सिंह, सोनवर्षा राज थाना अध्यक्ष अकमल हुसैन एवं ओपी में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा सूचना एवं तकनीकी सहयोग से लूट की राशि के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी सौर बाजार थाना क्षेत्र के इनरवा गांव निवासी रघु यादव का पुत्र सागर कुमार एवं सौर बाजार थाना क्षेत्र के नादो गांव निवासी विजेंद्र यादव का पुत्र मनीष कुमार है। जिनकी निशानदेही पर 2 लाख 50 हजार रुपए नकद बरामद कर लिया गया है। वहीं लूटी गई बैग और एक मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि तीसरे फरार अपराधी को भी चिह्नित कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। एसपी ने कहा कि टीम का नेतृत्व कर रहे अंचल इंस्पेक्टर सहित छापामारी में शामिल सभी पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा।

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