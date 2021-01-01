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छापेमारी:छापेमारी में दो सौ लीटर देशी शराब किया नष्ट

सत्तरकटैया5 घंटे पहले
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बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहसेर पंचायत के कुम्हरा घाट में छापेमारी कर करीब 2 सौ लीटर अर्द्ध निर्मित देशी शराब को नष्ट किया गया। जानकारी अनुसार उत्पाद विभाग एवं बिहरा थानाध्यक्ष प्रमोद झा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बलों के द्वारा कुम्हराघाट में शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई।

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