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कैंपस अर्लट:वीसी का आदेश बेअसर, छात्राओं से लिया जा रहा नामांकन शुल्क

सहरसा /मधेपुरा2 घंटे पहले
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  • दो नवंबर को तीसरी बार जारी हुआ था पत्र, कल स्नातक व स्नातकोत्तर में नामांकन का आखिरी दिन
  • क्षतिपूर्ति की गणना कर एक सप्ताह के अंदर संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराने का दिया गया निर्देश

बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पीजी विभागों और कॉलेजों में कुलपति के आदेश का भी कोई असर नहीं हो रहा है। सामान्य पाठ्यक्रमों में एससी-एसटी छात्र व सभी वर्ग की छात्राओं से स्नातकोत्तर स्तर तक नामांकन के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। लेकिन विवि की ओर से तीन बार पत्र जारी हाेने के बाद भी अब तक किसी भी पीजी विभाग में इसे लागू नहीं किया गया है। कुछ छात्र संगठनों ने पिछले दिनों कुलपति डॉ. आरकेपी रमण से मिलकर सरकार की ओर से जारी आदेशों को लागू करने की मांग की थी। इसके बाद कुलपति ने संबंधित अधिकारियों को इसे अविलंब लागू करवाने का निर्देश दिया था। कुलसचिव डॉ. कपिलदेव प्रसाद ने 2 नवंबर 2020 को पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें सभी पीजी विभागाध्यक्षों और अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्यों से कहा गया है कि सामान्य पाठ्यक्रमों के स्नातकोत्तर तक एससी-एसटी एवं महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर नामांकन में किसी प्रकार के शुल्क नहीं लिया जाए। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति की वास्तविक गणना कर विहित प्रपत्र में वांछित सूचना पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निश्चित रूप से हस्तगत कराई जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष या संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। इधर, छह नवंबर को स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन का आखिरी दिन है। सभी पीजी विभागों और अंगीभूत कॉलेजों में मनमाना शुल्क लिया जा रहा है और जवाबदेह अधिकारी उदासीन बने हुए हैं।

जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई
सामान्य पाठ्यक्रम के एससी-एसटी छात्र और सभी वर्ग की छात्राओं से नामांकन के समय किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है। अगर किसी विभाग या कॉलेज में शुल्क लिया जा रहा है तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. आरकेपी रमण, कुलपति, बीएनमएमयू मधेपुरा

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