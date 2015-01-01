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विस चुनाव:सहरसा और सोनबर्षा में शाम 6 बजे तक व महिषी सिमरीबख्तियारपुर में सुबह 7 से 4 तक वोटिंग

सहरसा3 घंटे पहले
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स्थानीय थाना चौक से गश्त के लिए निकला घुड़सवार दस्ता।
  • जिले के 13 लाख 13 हजार 777 मतदाता कल 1865 मतदान केद्रों पर मत का करेंगे प्रयोग
  • जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 67 उम्मीदवारों का चुनावी मैदान में होगा फैसला

तीसरे चरण में जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विस चुनाव को लेकर प्रचार-प्रसार गुरुवार को समाप्त हुआ। कल सुबह 7 बजे से सभी 1865 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। जिले के सभी चार विधानसभा क्षेत्रों के 1865 मतदान केंद्रों पर सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। एसडीआरएफ की पांच बोट की मदद से कोसी नदी क्षेत्र में पेट्रोलिंग होगी। दियारा क्षेत्र में घुड़सवार दस्ता की भी तैनाती है। सहरसा और सोनबर्षा विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा जबकि सिमरी बख्तियारपुर एवं महिषी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक की मतदान का कार्य होगा। चारों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 67 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव में सहरसा विस क्षेत्र के 14, सोनबर्षा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के 16, सिमरी बख्तियारपुर विस क्षेत्र के 22 तथा महिषी विस क्षेत्र से 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जिले के 13 लाख 13 हजार 777 मतदाता करेंगे। जिसमें 6 लाख 79 हजार 856 पुरुष, 6 लाख 33 हजार 903 महिला एवं 18 अन्य मतदाता शामिल हैं।

सहरसा विस क्षेत्र में सर्वाधिक 3 लाख 68 हजार 790 मतदाता

सहरसा में सर्वाधिक 3,68,790 तथा सबसे कम महिषी विस क्षेत्र में 2,96,796 मतदाता हैं। सिमरी बख्तियारपुर में 3,36,608 व सोनवर्षा विस में 3,11,625 मतदाता है। 75-सहरसा विस में पुरुष की संख्या 1,92,203 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 1,76,585 है। 74-सोनवर्षा विस में 1,61,69 पुरुष एवं 1,50,551 महिला मतदाता है। 76-सिमरी बख्तियारपुर विस में 1,74,714 पुरुष व 1,61,887 महिला मतदाता हैं। महिषी विस में 1,51,870 पुरुष और 1 लाख 44 हजार 880 महिला मतदाता है।

सहरसा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 528 मतदान केंद्र | सोनबर्षा में 442, सहरसा में 528, सिमरी बख्तियारपुर में 478 व महिषी विस में 417 बूथ है। चारों विस बूथ भवनों की संख्या 798 है। सोनबर्षा 181, सहरसा 221, सिमरी बख्तियारपुर 207 व महिषी विस में 189 बूथ भवन है। इसके अलावा सोनबर्षा 4, सहरसा11 तथा महिषी 1 यानी जिले में 16 चलंत मतदान केंद्र है।

गोल घेरे में खड़े होकर बारी का करना होगा इंतजार
समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता में डीएम कौशल कुमार ने कहा कर्मियों के अलावा सुरक्षा बलों को कोविड-19 बचाव किट दिए जाएंगे। मतदाता गोल घेरा में खड़े हो मतदान के लिए इंतजार करेंगे।

विधि व्यवस्था को घुड़सवार दस्ता ने किया फ्लैग मार्च
सदर थाना अध्यक्ष आरके सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को घुड़सवार दस्ता द्वारा शहर में पेट्रोलिंग किया गया। सदर थाना से निकले घुड़सवार दस्ता शहर के विभिन्न मार्गो से गुजर कर पुनः सदर थाना वापस लौटा।

190 मतदान केन्द्रों से होगी लाइव वेवकास्टिंग
जिले के 190 बूथों से लाइव वेवकास्टिंग की व्यवस्था है। सहरसा विस क्षेत्र के 100 तथा अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र के 30-30 यानी कुल 190 मतदान केन्द्रों से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी।

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