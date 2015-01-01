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बदइंतजामी:सात की जगह साढ़े आठ बजे शुरू हुई वोटिंग

सहरसाएक घंटा पहले
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ईवीएम मशीन बदलने पहुंचे पदाधिकारी सहित अन्य।
  • डोमनलाल मध्य विद्यालय केंद्र में परेशानी, वोटरों ने कहा- कर्मी पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे

सहरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के डोमनलाल मध्य विद्यालय के ईवीएम मशीन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण बूथ सं. 160, 161, 162 एवं 163 पर निर्धारित समय 7 बजे तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई। जबकि इस विद्यालय के बूथ सं. 163 पर सबसे पहले 7.38 में वोटरों ने ईवीएम का बटन दबाया। इसके बाद सदर एसडीओ शंभूनाथ झा को ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की सूचना देने पर सेक्टर 59 के गश्ती दल वाहन ईवीएम मशीन लेकर आए और करीब 8.31 बजे के बाद वोटिंग शुरू हुई। कुल मिलाकर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर वोटिंग प्रभावित रहा। लेकिन सूत्रों ने बताया कि इन तीनों बूथ पर ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं थी बल्कि ईवीएम मशीन को चालू करने वाले लोग पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं रहने के कारण ईवीएम में ही तकनीकी खराबी की बात कह दी। इन बूथों पर अधिकांश कर्मी वोटरों के पर्ची की जांच कर उस पर सही रूप से संख्या भी डालने में असमर्थ नजर आए। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रभत रंजन ने भी बूथ पहुंचकर मुआयाना किया और वोटिंग शुरू करवाया।

मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन खराब, घंटों मतदान बाधित

सिमरीबख्तियारपुर | सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार की सुबह सात बजे से मतदान के लिए मतदाताओं की लाइन लग गई। सुबह कुछ जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आई। जिसके कारण कुछ देर मतदान बाधित रही। लेकिन बाद में गड़बड़ी की शिकायत को दुरुस्त कर दिया गया। ईवीएम खराबी की सबसे पहली खबर सिमरी बख्तियारपुर हरिवंश मध्य विद्यालय बूथ संख्या 206 क से आई, जहां मशीन खराब रहने के कारण मतदान शुरू नहीं होने में लगभग डेढ़ घंटे लग गए। बीडीओ मनोज कुमार ने ईवीएम ठीक करवा मतदान शुरू करवाया। वही भौरा स्थित मध्य विद्यालय भौरा में बूथ संख्या 202 और 203 में भी ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान काफी विलंब से शुरू हुआ। इसके अलावे बूथ संख्या 142 से मशीन खराब होने की जानकारी मिली। मध्य विद्यालय बेलवाड़ा में कोसी नदी के अंदर स्थित बेलवाड़ा गोठ, चतरा मुसहरी, हसुलिया, कुंड मुसहरी आदि के मतदाताओं ने पहुंच मतदान का प्रयोग किया।

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