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छठ कि तैयारीयों में दिखा अव्यवसथा:घाटों की व्यवस्था को प्रशासन के निर्देश का इंतजार

सहरसा3 घंटे पहले
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शहर के धर्मशाला रोड में सड़क किनारे पसरा कूड़ा।
  • कई सड़कों के किनारे लगा कूड़े का अंबार, आज से सफाई अभियान पकड़ेगा जोर

छठ महापर्व में अब मात्र सात दिनों का समय शेष रह गया है। लेकिन जिले में छठ के लिए घाटों की व्यवस्था क्या होगी, इसपर अभी तक कोई तैयारी नहीं हो सकी है। दरअसल कोरोना और विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के कारण जिला प्रशासन छठ घाटों की व्यवस्था का कोई रोडमैप तैयार नहीं कर सका है। इस सिलसिले में अभी तक नगर प्रशासन और नगर परिषद के बीच बैठक भी नहीं हुई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आज से कल तक में बैठक कर छठ आयोजन से संबंधित दिशा-निर्देश दे दिए जाएंगे। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात रंजन ने कहा कि नगर परिषद में सफाई कर्मियों एवं मशीन की समुचित व्यवस्था है। दिवाली को लेकर आम दिनों से ज्यादा मशीन लगा तेजी से सफाई की जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण छठ पर्व के लिए घाटों की व्यवस्था पर जिला प्रशासन के निर्देश का अभी इंतजार है। वहीं दूसरी ओर सभी 40 वार्डों सहित शहर के प्रमुख सड़कों के किनारे कूड़े का अंबार लगा है। मारूफगंज रोड, धर्मशाला रोड, कपड़ा पट्टी, महावीर चौक से पश्चिम बनगांव रोड स्थित रूपवती कन्या उच्च विद्यालय के निकट कचरा पसरा रहता है।

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