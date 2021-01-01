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अनदेखी:कचड़ों और गंदगी के बीच लगाई जाती साप्ताहिक हाट, दुकानदारों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं

सोनवर्षा राज3 घंटे पहले
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  • धूप, बरसात व कचरों की सड़ांध में ही रोजीरोटी के लिए दुकानदारी करना मजबूरी

स्थानीय बाजार में लाखों की सलाना आमदनी देने वाला साप्ताहिक हाट में आने वाले दूरदराज के दुकानदारों के लिए सुविधाएं नगण्य है। एक अदद शौचालय सहित शुद्ध पेयजल की बात तो छोड़िए बरसों बरस से उन्हें सड़क किनारे स्थित कचरों के ढेर के बीच ही अपनी दुकानदारी करनी पड़ती हैं।

सोनवर्षा बाजार स्थित देहद मोड़ से पीएचसी जाने वाली सड़क में सोनवर्षा स्टेट के महाराजा स्व हरिवल्लभ नारायण सिंह द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व हटिया में दुरदराज से आने वाले दुकानदारों के लिए कई शेड बनाए गए थे। वर्तमान में उक्त जर्जर शेड टूट कर बिखर गया है तथा उसकी जमीन भी अतिक्रमित कर ली गई है।

ये दुर्भाग्यपूर्ण ही हैं की लाखों वसूली के बावजूद अंचल प्रशासन द्वारा एक खुले जगह का चयन कर मुक्कमल शेड बनाकर स्थाई हटिया स्थल को विकसित नहीं किया जा सका है। धूप, बरसात व कचरों की सड़ांध में ही उन्हें रोजीरोटी के लिए दुकानदारी चलानी पड़ती हैं। राजस्व वसूली की बात करें तो अंचल प्रशासन द्वारा सोनवर्षा हटिया बाजार से प्रतिवर्ष 2 लाख 16 हजार तथा प्रखंड प्रशासन गुदरी बाजार से 2 लाख 88 प्रतिवर्ष की वसूली की जाती रही हैं।

हटिया व गुदरी बाजार को मिला दे तो पुरे सोनवर्षा बाजार से अंचल व प्रखंड प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष राजस्व के रुप में पांच लाख रुपए से ज्यादा की वसूली की जाती हैं।हालांकि प्रखंड प्रशासन द्वारा प्रतिदिन गुदरी से थोड़ा बहुत ही सही कचरा उठाने की व्यवस्था की गई हैं लेकिन अंचल प्रशासन द्वारा कचरे को उठाने के नाम पर किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई हैं।

उक्त बाबत अंचल निरिक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि बाजार से वसुले राजस्व को खर्च करने की अंचल प्रशासन को अनुमति नहीं है। उक्त बाबत सोनवर्षाराज के सीओ उपेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सोनवर्षाराज के साप्ताहिक हाट को रुर्बन के माध्यम से व्यवस्थित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही हैं।

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