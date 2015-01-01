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कार्रवाई:कालाबाजारी को जा रहा गेहूं और चावल जब्त

मरौना2 दिन पहले
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पैक्स गोदाम के उद्घाटन के लिए मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी नीरज नारायण पांडेय गनोड़ा जा रहे थे कि अचानक बरोमोतर और महोलिया के बीच बीच सड़क पर एफसीआई गोदाम निर्मली प्रखंड में जन वितरण प्रणाली को पहुंचाए जाने वाले ट्रक से चावल व गेहूं अनलोड किया जा रहा था। माल की कालाबाजारी देख एसडीएम ने चावल व गेहूं लदे दो ट्रैक्टर चालक समेत मरौना थाने को सुपुर्द कर दिया।

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