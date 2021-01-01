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अतिक्रमण हटाओ अभियान में हाथापाई:अतिक्रमण हटाने गए कर्मचारी पर हाथ उठा तो अधिकारी ने सब्जी दुकानदार की कर दी पिटाई

सिमरीबख्तियारपुरएक घंटा पहले
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सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत ने बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान ब्लॉक चौक के निकट बुधवार को चलाया। इस दौरान एक सब्जी विक्रेता ने सफाई कर्मचारी पर हाथ उठा दिया। इस बात को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी कमलेश कुमार गुस्सा हो गए।

जिसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने सब्जी दुकानदार पर हाथ उठा दिया। अधिकारी के गुस्से को देखकर वहां से दुकानदार भाग गया। हंगामा की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में स्टेशन चौक से लेकर डाकबंगला चौक तक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटवाया गया।

इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी कमलेश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हर सप्ताह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। यदि अब अतिक्रमण लगाया गया तो दुकानदार पर कार्रवाई होगी। इधर अतिक्रमण हटाने की खबर बाजार में फैलने पर दुकानदार चौकस हो उठे। जिसके बाद सभी दुकानदार अपने सामानों को अंदर करने लगे।

जिला परिषद की सड़क बोल कर दुकानदारों से वसूला जा रहा पैसा

नगर पंचायत के द्वारा किसी भी तरह से सब्जी दुकानदारों से बट्टी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जानकारी है कि जिला परिषद की सड़क बोलकर इन फुटकर दुकानदार से बट्टी वसूला जा रहा है। हम इस मामले में जिला परिषद से पत्राचार करेंगे।

-रौशन आरा, नगर पंचायत अध्यक्ष

सब्जी वाला भाग गया, नहीं तो उसपर कार्रवाई करते

अतिक्रमण हटाने का ये स्पेशल ड्राइव था जो हर सप्ताह चलेगा। सब्जी वाले ने हमारे सफाई कर्मचारी पर हाथ उठाया, जो गलत है। सब्जी वाला तो भाग गया नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते।

-कमलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी

सरकारी जमीन पर बड़े दुकानदार का भवन है पर उनपर नपं की कार्रवाई नहीं होती

अतिक्रमण हटाने में सिर्फ सब्जी एवं फुटकर दुकानदार निशाने पर आ रहे हैं। जबकि कई ऐसे बड़े दुकानदार है जिनका पक्का भवन का सरकारी जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण के रूप में है। जिनके खिलाफ करवाई करने से नगर प्रशासन पीछे हट रहा है। इन फुटकर विक्रेताओं का नगर से रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। 442 फुटकर दुकानदार का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

जबकि आबादी के हिसाब से लगभग 800 दुकानदार का रजिस्ट्रेशन होगा। इधर एक और दिलचस्प मामला ये है कि ये फुटकर दुकानदार से जिला परिषद के द्वारा बट्टी प्रतिदिन वसूला जाता है। जानकारी से अनुसार जिला परिषद स्टेशन चौक से डाकबंगला चौक तक बंदोबस्ती कर दुकानदार से बट्टी लेता है।

बदले में इन फुटकर दुकानदार को कोपभाजन बनना पड़ता है। दुकानदार का कहना है कि जब हम प्रतिदिन दुकान करने के बदले बट्टी देते हैं, बावजूद हमलोगों के लिए कही भी स्थाई ठिकाना आज तक नहीं बना है। इन दुकानदार की मांग है कि हमलोगों के लिए स्थाई ठिकाना मिले।

हटिया गाछी में दुकान लगवाने का विकल्प

नगर पंचायत के उच्च विद्यालय सिमरीबख्तियारपुर के पीछे हटिया गाछी में बिहार सरकार की काफी जमीन है। जो अतिक्रमित है। इस जमीन पर पक्के भवन का भी निर्माण किया हुआ है। हटिया गाछी में सब्जी, फुटकर दुकान लगाने का ये प्रयास विगत कई सालों से है। लेकिन आज तक सिर्फ चर्चा में ही रहा। हटिया गाछी के अतिक्रमण खाली कराने में नगर प्रशाशन कभी सक्रिय नहीं होता है।

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