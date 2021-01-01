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राजनपुर:बिना एप्रोच पथ के पुल हो रहा जर्जर, ईंट की सोलिंग भी उखाड़ ली गई

राजनपुर3 घंटे पहले
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राजनपुर-बघवा के बीच धेमरा नदी पर काभी प्रयास के बाद स्क्रू पाइल ब्रिज का निर्माण हुआ लेकिन ठेकेदारों ने दोनों तरफ से एप्रोच पथ नहीं बनाया। इस कारण ब्रिज की स्थिति जर्जर हो गई। जानकार बताते हैं कि एप्रोच पथ के लिए 18 लाख रुपए अग्रिम ठेकेदारों ने लिया और काम नहीं किया। दोनों तरफ सिर्फ ईंट का सोलिंग बिछाकर ठेकेदार फरार हो गए।

लेकिन विधानसभा चुनाव से पूर्व राजन पुर के ही एक असामाजिक तत्व के ने 5,000 सोलिंग का ईंट उखाड़कर ट्रैक्टर पर लाद ले गया। जिसको लेकर ग्रामीण गोपाल कृष्ण राय, गोपाल मुखिया, पंकज कुमार राय, मो. ताहिर, पूर्व मुखिया चिरंजीवी राय, जग्रनाथ मुखिया, कैलाश राय, मनोज कुमार मिश्र, सीताराम बढ़ई, कपिलेश्वर राय इत्यादि सैकड़ों लोगों का कहना है कि दोनों तरफ पुल का पहुंच पथ नहीं बनने से आए दिन राहगीरों के साथ परेशानी होती है तथा टैंपू एवं ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होते रहता है।

लोगों ने कहा कि राजनपुर के असामाजिक तत्व के द्वारा 5,000 ईंट उखाड़ कर ले जाने खिलाफ महिषी बीडीओ से कार्रवाई की मांग की थी लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने जांच कर ईंट उखाड़ कर ले जाना वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सिमरी बख्तियारपुर नित्यानंद राय ने कहा पुल के दोनों तरफ एप्रोच पथ बनने की बात है, किस विभाग से है, इसकी जांच करेंगे। साथ ही अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा सोलिंग का ईंट उखार कर ले जाया गया तो इसकी भी जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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