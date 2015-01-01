पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चुनाव:मतदान के लिए महिलाएं बच्चों को भी साथ ले आईं

सहरसाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

महिषी विधानसभा क्षेत्र के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोसी दियारा इलाका अवस्थित केंद्र संख्या-269 उर्दू मध्य विद्यालय बोहरबा में एक महीने के नवजात बच्चे के साथ महिला तरनुम प्रवीण मतदान करने पहुंची थी। वहीं, उनके ही टोले के दूसरी महिला भी छोटे बच्चे के साथ मतदान करने मतदान केंद्र तक पहुंची।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें