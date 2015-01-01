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विस चुनाव:मतदान सामग्री लेकर कर्मी बूथों के लिए रवाना

सत्तरकटैया2 घंटे पहले
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विधानसभा चुनाव को लेकर प्रखंड क्षेत्र के बिहरा बेसिक विद्यालय में डिस्पैच सेंटर बनाया गया और महिषी विधानसभा के कुल 307 मतदान केंद्रों पर सभी मतदान कर्मियों को कोविड-19 किट, डस्टबिन एवं मतदान सामग्री के साथ मतदान कर्मी को रवाना किया गया।

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