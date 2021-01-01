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इंटर परीक्षा:दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा युवक भेजा गया जेल

सहरसा5 घंटे पहले
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इंटर परीक्षा में आरएम लॉ कॉलेज में छात्र के बदले दूसरा छात्र परीक्षा देते गिरफ्तार हुआ। जिसे जेल भेज दिया गया।

मुख्यालय डीएसपी बृजनंदन मेहता ने बताया कि आरएम लॉ कॉलेज में इंटर परीक्षा में वीक्षक द्वारा रोल कोड 61019 क्रमांक 21010015 पर परीक्षा दे रहे अशोक कुमार के पुत्र आदित्य कुमार को पकड़ा गया। वे मोबाइल का उपयोग कर परीक्षा में कदाचार कर रहा था।

जब गहनता से पूछताछ की गई। तब पता चला कि वो आदित्य कुमार नहीं बल्कि जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरली गांव वार्ड नंबर 4 निवासी माधव यादव के पुत्र अमर कुमार थे। वे आदित्य कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था।

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