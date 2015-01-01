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विस चुनाव:नहीं उतरा पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर, मोबाइल के जरिए हवा से ही लोगों को किया संबोधित

सलखुआ3 घंटे पहले
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सभा स्थल के ऊपर मंडराता हेलीकॉप्टर व नीचे सभा में खड़े लोग।
  • महंथ मिठू दास उच्च विद्यालय सलखुआ के मैदान में था जाप सुप्रीमो का सभा

प्रखंड मुख्यालय स्थित महंथ मिठू दास उच्च विद्यालय सलखुआ के मैदान में गुरुवार को जाप प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका। इसपर सलखुआ हाई स्कूल मैदान के उपर काफी देर तक हेलीकॉप्टर मंडराता रहा। दिलचस्प बात यह रही कि पप्पू यादव ने मोबाइल से ही एक कार्यकर्ता को फोन लगा कर सभा स्थल पर लगे माइक के पास भेजा। फिर संक्षिप्त में अपना संबोधन कर उपर से ही रवाना हो गए। हालांकि संबोधन के दौरान प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें हेलिकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी गई। इस कारण हम सभा को संबोधित नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी। इधर सभा स्थल पर तैनात मजिस्ट्रेट ने कहा कि हेलिकॉप्टर उतारने का परमिशन था। लगता है आयोजक ने छोटा हैलीपेड बना दिया। काफी देर तक हेलिकॉप्टर उतारने की कोशिश की लेकिन नहीं उतर सका। महंथ मिठ्ठू दास हाईस्कूल सलखुआ के मैदान में जाप सुप्रीमों की चुनावी सभा की तैयारी पूरी कर ली गई थी। पप्पू यादव को सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे थे। लेकिन आयोजक ने बताया कि हेलिकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं मिलने के कारण वे नहीं उतर पाए। सभा स्थल पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। जाप प्रत्याशी जफर आलम ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही, षड्यंत्र एवं साजिश के तहत पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव को सलखुआ में उतरने नहीं दिया गया है।

परमिशन दिया गया था
लैंडिंग के लिए हेलीकॉप्टर उतर रहा था, लेकिन लगा हेलीपैड छोटा है जिस कारण लैंडिंग नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर का परमिशन दिया गया था।
-रूपक कुमार, दंडाधिकारी

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