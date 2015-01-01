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परेशानी:बेंगहा और पिपरा-बगेवा के मतदाता नदी पार कर 2 किमी चल पहुंचे बूथ

सलखुआएक घंटा पहले
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कोसी नदी पार कर मतदात देने जाते मतदाता।
  • पिपरा-बगेवा गांव के 5 सौ लोगों को मतदान देने के लिए लेना पड़ा नाव का सहारा

सलखुआ प्रखंड के दियारा क्षेत्र के कोसी नदी के दोनों तरफ बसे सैकड़ों मतदाताओं को कोसी नदी पार कर बूथों तक पहुंचना पड़ा। पिपरा-बगेवा गांव के करीब 5 सौ मतदाता दियारा क्षेत्र में रहते हैं, जो शनिवार को मतदान करने हेतु नदी पार कर मध्य विद्यालय गोरी पिपरा, पिपरा-बगेवा मतदान केंद्र तक पहुंचे। अलानी पंचायत के बेंगहा, लताही के तीन सौ मतदाता तटबंध के किनारे बसे हैं। इन लोगों को मतदान करने के लिए कोसी नदी पार कर मध्य विद्यालय रेहरवा मतदान केंद्र जाना पड़ा। बेंगहा और पिपरा-बगेवा के मतदाताओं को लगभग दो किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा। नदी किनारे बलुआही मिट्टी पर पैदल चलने को विवश दियारा वासियों में वोट गिराने के प्रति उत्साह था। सलखुआ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तटबंध के भीतर अलानी, चानन, कबीरा के वोटरों को कोसी नदी में नाव की सवारी करनी पड़ती है।

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