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दुर्घटना:सड़क दुर्घटना में आठ वर्षीय बच्ची जख्मी, सीएचसी में भर्ती

सरायगढ़-भपटियाही4 घंटे पहले
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सीएचसी में भर्ती बच्ची। - Dainik Bhaskar
सीएचसी में भर्ती बच्ची।

एनएच-327 ए पर किशनपुर थाना क्षेत्र के सरायगढ़ गांव के मस्जिद के पास रविवार को बाइक सवार की टक्कर लगने से 8 वर्षीय बच्ची जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची को परिजनों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां डॉ. शाहनवाज ने उपचार किया। जख्मी की पहचान सरायगढ़ गांव के वार्ड-13 निवासी मो. कयूम की 8 वर्षीय बेटी चानो प्रवीण के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार किशनपुर तरफ से सरायगढ़ की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सड़क पार कर रहे चानो बाइक की टक्कर लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया। बाइक सवार फरार हो गया।

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