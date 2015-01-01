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हादसा:बाइक की टक्कर से सड़क पार कर रही लड़की जख्मी

सरायगढ़-भपटियाहीएक घंटा पहले
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किशनपुर थाना क्षेत्र के एनएच 327 ए सड़क मार्ग पर गुरुवार को सरायगढ़ गांव के मस्जिद के समीप एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक 12 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी को स्थानीय लोगों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायगढ़ भपटियाही में भर्ती करवाया गया। जहां डॉक्टर मयंक रंजन ने प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी लड़की को बेहतर उपचार हेतु सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया गया। जख्मी की पहचान सरायगढ़ गांव के वार्ड नं 13 निवासी मो तसलीम के 12 वर्षीय पुत्री गुड़िया खातून के रूप में हुई। घटना के संबंध में बताया गया कि गुड़िया खातून सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक सवार के चपेट में आने से बूरी तरह जख्मी हो गई।

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