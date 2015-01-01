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तैयारी:वोटिंग सामग्री के लिये डिस्पैच सेंटर पहुंचे कर्मी

सरायगढ़ - भपटियाही3 घंटे पहले
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गुरुवार को डिस्पैच सेंटर पर जुटे मतदान कर्मी।

विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रखंड प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी देते आरडीओ सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने हेतु प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि निर्मली विधानसभा चुनाव का डिस्पैच सेंटर बिहारी गुरुमैता उच्च माध्यमिक विद्यालय भपटियाही को बनाया गया है। जहां निर्मली प्रखंड, सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड व राघोपुर प्रखंड के अन्तर्गत मतदान कर्मियों का डिस्पैच सेंटर भपटियाही में बनाया गया है। इसी सेंटर से पुरे विधानसभा का मतदान कर्मियों अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। प्रखंड में बनाए गए हैं 119 पोलिंग बूथ : चुनाव को संपन्न कराने हेतु पहुंचे अर्धसैनिक बलों के जवान ईवीएम मशीन लेकर मतदान केंद्र पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में 119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पैट्रोलिंग, अर्धसैनिक बल व पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था रहेगी। डिस्पैच सेंटर पर सीओ संजय कुमार, थाना अध्यक्ष राघव शरण सहित अन्य कर्मी मौजूद थे।

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