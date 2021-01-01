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दुर्घटना:बाइक की टक्कर लगने से दो जख्मी, अस्पताल में भर्ती

सरायगढ़-भपटियाही4 घंटे पहले
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एनएच-57 पर भपटियाही बाजार में रविवार को सड़क पार करने के दौरान दो लोगों को बाइक सवार के टक्कर लगने से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों घायलों को लोगों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां डॉ. सत्येंद्र कुमार सत्या ने प्राथमिक उपचार किया। घायल की पहचान सरायगढ़ गांव के वार्ड-11 निवासी मो. अली हुसैन के 30 वर्षीय पुत्र मो. छोटे व चांदपीपर गांव के चंद्र कुमार मंडल 25 वर्ष के रूप में हुई। बताया कि यह दोनों लोग सड़क पार कर रहे थे।

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