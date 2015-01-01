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मतदान:कोरोना पर भारी दिखा मतदाताओं में जोश, कतारबद्ध होकर किया मतदान

सरायगढ़- भपटियाहीएक घंटा पहले
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  • मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर की रही व्यवस्था

बिहार विधानसभा चुनाव के शनिवार को अंतिम चरण के चुनाव को लेकर भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराने हेतु सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ प्रशासनिक अमला मुस्तैदी के साथ दिखे। जहां प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी मात्रा में अर्ध सैनिक एवं पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। इसी कड़ी के बीच मतदाताओं ने अपने-अपने मतदान के लिए सवेरे से ही उत्साहित के साथ कतार वध होकर महिलाओं व पुरुषों अपने मत गिराने के इंतजार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े दिखे गए। साथ ही काेराेना महामारी पर भारी के बावजूद भी मतदान प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह दिखे। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। जहां मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के गेट पर ही आशा कार्यकर्ताओं द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग जांच, सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था की गई थी। जबकि मध्य विद्यालय सरायगढ़ केंद्र संख्या 140 पर ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ विलंब से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हालांकि अधिकारियों द्वारा कुछ देर के बाद मतदान प्रक्रिया चालू करवाया गया। वही लौकहा पंचायत के कोसी पूर्वी तटबंध के भीतर बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 66 व 67 पर महिला व पुरुष मतदाताओं ने कोसी नदी पार कर नाव के सहारे मतदान करने गए। कई जगह बुजुर्ग मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया तो, कई जगह युवा युवतियों ने पहली बार अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किए। जहां मतदान केंद्रों पर खासी उत्साहित दिखे। मतदान को लेकर आरडीओ सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अरविंद कुमार व सीओ संजय कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में कुल 119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां कोसी पूर्वी तटबंध के भीतर 8 मतदान केंद्र हैं। तटबंध पर 4 मंडप मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 6 घाट बनाए गए हैं, जहां मतदाताओं लिए नाव की व्यवस्था की गई है। जिसमें 32 पर्दानशी मतदान केंद्र हैं।

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