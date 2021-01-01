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निधि समर्पण अभियान:राम मंदिर निर्माण में दिया 1 लाख 51 हजार का सहयोग

सिकंदरा4 घंटे पहले
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राम मंदिर निर्माण के लिए सिकंदरा खंड में सीताराम जैमन ने 1लाख 51 हजार का सहयोग दिया है। जैमन ने मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत अध्यक्ष प्यारेलाल, जिला संघचालक भगवान सहाय, सवाई माधोपुर विभाग प्रचारक मुकेश, खंड कार्यवाह महाराज सिंह, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष वीरेन्द्र दड़गस को यह राशि सोपी।

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