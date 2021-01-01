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निर्देश:सीएस ने सीएचसी का किया निरीक्षण, निर्देश

सिकंदरा4 घंटे पहले
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सीएचसी का रविवार काे सीएस डाॅ. विजेंद्र सत्यार्थी ने निरीक्षण किया। अस्पताल कैंपस, प्रसव कक्ष एवं कोविड सेटरों का निरीक्षण किया। कर्मियों को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। केयर इंडिया के प्रबंधक शाही रणधीर ने बताया कि पल्स पोलियो की शुरुआत 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा।

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