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निर्वाण कल्याणक दिवस:दिवाली भगवान महावीर का निर्वाण दिन के रूप में विद्यमान

सिकंदरा4 घंटे पहले
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प्रवचन देते जैनाचार्य नयबर्द्धन सुरेश्वर जी महाराज।
  • भगवान महावीर की जन्मकल्याणक भूमि (जन्मस्थान) में जैन श्रेष्ठियों को किया संबोधित
  • 2618 साल पहले भगवान महावीर ने लिया था जन्म

दीपावली पर्व पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात दीपावली पर्व भगवान महावीर का निर्वाण दिन के रूप में विद्यमान है। ये बातें गुरुवार को भगवान महावीर की जन्मकल्याणक भूमि (जन्मस्थान)में जैन श्रेष्ठियों को संबोधित करते हुए जैनाचार्य नयबर्द्धन सुरेश्वर जी महाराज ने कही। उन्होंने भगवान महावीर की जीवनगाथा की चर्चा करते हुए कहा कि भगवान महावीर प्रभु ऐसे सूर्य थे जो अस्त के बाद भी प्रकाश फैलाते रहे। निर्वाण के 2546सालों के बाद भी भगवान का बताया हुआ मोक्ष साधक धर्म की दिव्यज्योत सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में जगमगाहट फैलाती रही है। आज से 2618 सालों पूर्व जमुई जिले के क्षत्रियकुंड लच्छवाड़ की धन्य भूमि पर शासनपति महाराजा सिद्धार्थ के ज्ञान कुल में महारानी त्रिशला से प्रभु का जन्म हुआ था। जैनाचार्य ने कहा कि मानव जीवन पाकर जो मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं उनको परम कहते हैं किंतु भगवान तो परमात्मा थे, भगवान ने तो पूरे विश्व को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बतलाया।

पावापुरी में प्रभु ने किया था अंतिम प्रवचन
अहिंसा,सत्य,अचौर्य,ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का ठोस उपदेश दिया।भगवान महावीर स्वामी का उपदेश सुनकर अनेकों राजा,मंत्री श्रेष्ठि,राजकुमार,राजरानी प्रभु के नक्शे कदम पर चलकर संसार का त्याग किया और दीक्षा का स्वीकार करते हुए एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त किया। वहीं बाद में 30 सालों तक भारतवर्ष की भूमि को पावन करते हुए प्रभु एक दिन पावापुरी पधारे और विश्व पर उपकार करते हुए प्रभु ने जीवन का अंत निकट में देखा। उपकारों की धारा बहाने हेतु प्रभु ने लगातार 48 घंटों तक सभी को उपदेश सुनाया। यह प्रभु का अंतिम प्रवचन था, ऐसा उपदेश सुनाकर निजी साधना में प्रवृत्त बनें। इस तरह कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रभु ने आत्मा पर लगे हुए समस्त पाप कर्मों का नाश किया।तभी प्रभु जी का निर्वाण होते की पूरे विश्व में अंधेरा छा गया।उस समय प्रभु की सेवा में नौ मल्लकी,नौ लच्छवी,नौ गनराजाएं मौजूद थे। उस दिन से ही विश्व में दीपावली पर्व प्रवर्तमान हुआ।

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