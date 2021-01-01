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कार्यकारिणी का विस्तार:गुर्जर अधिकारी कर्मचारी परिषद की बैठक, कार्यकारिणी का विस्तार

सिकंदरा5 घंटे पहले
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गुर्जर अधिकारी कर्मचारी परिषद की संभागीय आयुक्त सुमेरसिह गुर्जर की अध्यक्षता मे आयोजित हुई बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बैठक मे सामाजिक उत्थान व कुरीतियों सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई। जिला कार्यकारिणी सदस्य रत्तीराम गुर्जर ने समाज के बालको के विकास पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष पवन गुर्जर बासड़ा ने कार्यकारिणी का विस्तार कर महामंत्री निर्मल कसाना कैलाई, प्रवक्ता डॉ कमल गुर्जर रामगढ़ , सह प्रवक्ता शंभू दयाल मुरलीपुर, कोषाध्यक्ष हुकम सिंह कसाना, मंत्री प्रेम सिंह गिरधरपुरा, संगठन मंत्री राधेश्याम पटवारी, महासचिव महेंद्र सिंह कसाना, मीडिया प्रभारी रायसिंह गुर्जर मुरलीपुर, सह मीडिया प्रभारी महावीर सिंह गुर्जर को बनाया। इस दौरान सिकराय को 8 सेक्टरों में बांटकर प्रभारियों की नियुक्ति की गई।

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