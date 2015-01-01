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काेराेना का साइड इफैक्ट:लछुआड़ में इस बार नहीं लगेगा मेला, तांत्रिक विधि-विधान के साथ होगी मां काली की पूजा

सिकंदरा3 घंटे पहले
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लछुआड स्थित मां काली मंदिर।
  • कोविड-19 को देखते हुए मंदिर कमेटी ने मेले का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया

लछुआड़ में लगने वाले काली पूजा पर मेला भी काफी प्रसिद्ध माना जाता है। प्रखंड सहित आसपास के प्रखंडों के लोग काफी उत्साहित होते हैं। लेकिन ऐतिहासिक मेला इस बार नहीं लगेगा। कोविड-19 को देखते हुए मंदिर कमेटी ने मेले का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। लेकिन तांत्रिक विधि-विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मां काली की पूजा अर्चना की जाएगी। मां काली की पूजा को लेकर मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर का रंग रोगन एवं साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है। पूर्वजों से ही गिद्धौर के मूर्तिकार के द्वारा प्रतिमा बनाया जाता है उसी वंशज के वर्तमान में राजकुमार पंडित मां काली की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। 14 नवंबर को मां काली की प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 16 नवंबर को मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित रानी पोखर में मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।

वर्ष 1996 में महाराजा प्रताप सिंह ने ग्रामीणों को सौंपी पूजा की जिम्मेवारी
बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पूर्व यहां पहली बार मां काली की प्रतिमा लछुआड़ में ही गिद्धौर के महाराजा द्वारा स्थापित कर प्राण-प्रतिष्ठा करते हुए मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान राजपरिवार के सभी लोग की उपस्थिति में यहां पूजा की जाती थी। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मुखिया शक्तिधर मिश्रा, सचिव मधुकर सिंह, कार्यकारिणी सदस्य विधाकर सिंह, मनोज यादव ने बताया कि यहां गिद्धौर के महाराजा प्रताप सिंह के पूर्वज द्वारा लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व से मां काली की पूजा अर्चना होती आ रही है। वर्ष 1996 में प्रताप सिंह ने लछुआड़ गांव वालों को बुलाकर एक बैठक कर मंदिर में पूजा-अर्चना की जिम्मेवारी लछुआड़ के ग्रामीणों को सौंप दी थी।

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