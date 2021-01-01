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जेब काटी:बस में यात्री की जेब काटी, आरोपी व उसके दो साथी गिरफ्तार

सिकंदरा5 घंटे पहले
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सिकंदरा पुलिस ने सिकंदरा चौराहे पर एक यात्री की जेब काटने के आरोप में तीन जनों को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने बताया कि जीवनराम सैनी निवासी अक्षयपुरी सिकंदरा चौराहे से जयपुर जाने के लिए बस में चढ़ रहा था। इस दौरान एक जने ने उसकी जेब से तीन हजार रुपए पार कर लिए। इसकी भनक लगते ही उन्होंने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन तब तक आरोपी ने वह राशि अपने अन्य साथियों को दे दी जो मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना सिकंदरा पुलिस को देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गीजगढ़ रोड से अन्य दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भरतपुर निवासी कर्मसिंह, जुगनू व अजय को गिरफ्तार किया है।

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