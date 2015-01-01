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दुघर्टना:अनियंत्रित होकर नहर में पलटा रोलर,चालक जख्मी

सिकंदरा3 घंटे पहले
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रोलर को निकालते जेसीबी।

थाना क्षेत्र के मानपुर-खरडीह मुख्य सड़क बनाने के दौरान शनिवार को सड़क बनाने में लगा रोलर मानपुर गांव के समीप सड़क किनारे नहर में पलट गई। नहर में पलटे हुए रोलर के नीचे चालक का पैर लगभग एक घंटे तक फंसा रहा। रोलर के नीचे चालक को फंसे देख काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। काफी कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी मंगवाकर रोलर चालक को बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि मानपुर खरडीह का मुख्य सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी क्रम में मानपुर गांव के समीप सड़क धंसे रहने के कारण रोलर सड़क किनारे पलट गई। जिसमें रोलर चालक गिरिडीह निवासी राजू यादव का पैर लगभग एक घंटे तक रोलर के नीचे फंसा रहा। ग्रामीणों की सूझबूझ से जेसीबी मंगवाकर चालक को निकाला गया। रोलर से दबने के कारण चालक का पैर टूट गया है। पुलिस ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा भेज दिया है।

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