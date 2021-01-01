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हादसा:अलाव तापने में महिला झुलसी, भागलपुर रेफर

सिकटीएक घंटा पहले
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सिकटी प्रखंड क्षेत्र के भिडभिडी पंचायत के लाटखरीद गांव के वार्ड 14 में शनिवार की संध्या अलावा तापने के क्रम में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जिसको उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां से डॉक्टर ने घायल महिला को भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल महिला का नाम रूमा देवी है। बताया जाता है कि रूमा अपने घर में अलाव तापने के दौरान कपड़े में आग लग गई। इसमें वह बूरी तरह से झुलस गई। रेणुग्राम प्रतिनिधि के अनुसार औराही पश्चिम पंचायत के हनीफ टोला वार्ड 5 में शनिवार की रात आग लगने से मोजीब के घर में आग लगई। इसमें घर में रखी जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि आग अलाव की चिंगारी से लगी।

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