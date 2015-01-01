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विधानसभा चुनाव:जवान ने किया लाठीचार्ज, ग्रामीण हुए उग्र,दो घंटा बाधित रहा मतदान

सिकटी (अररिया)3 घंटे पहले
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  • अररिया के छह विधानसभा सीटों पर 54 प्रतिशत हुआ मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान सिकटी प्रखंड के मतदान केन्द्र मध्य विद्यालय बेलबाडी केन्द्र संख्या 157 व 158 में अर्धसैनिक बलों द्वारा मतदान केंद्र के बाहर चंडी स्थान पर बठे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिये जाने के कारण बेलबाडी के ग्रामीण काफी उग्र हो गये। ग्रामीणों का कहना था कि अर्धसैनिक बलों के द्वारा एक खास वर्ग के स्वर्ण समुदाय को लगाकर गाली दी। जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने लगभग दो घंटा तक मतदान नहीं किया। बाद में सिकटी विधानसभा के आरओ सह डीडीसी मनोज कुमार, एसडीपीओ पुष्कर कुमार, बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर, सीओ विरेन्द्र कुमार सिंह, बरदाहा थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन के काफी मशक्कत करने के बाद मतदान शुरू हुआ। ग्रामीणों से जवानों ने माफी मांगी और तैनात जवानों को हटाकर दूसरे को तैनात कर दिया गया। इसके बाद उग्र ग्रामीण शांत हुए व लगभग दो घंटे के बाद मतदान को शुरू कराया जा सका। ग्रामीणों का कहना था कि अर्धसैनिक के जवानों ने ब्राहम्ण समाज को जाति सूचक का प्रयोग कर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में रूपम मिश्र व अन्य लोगों को बूरी तरह से पीटा।

ढंगरी के बूथ पर भी फोर्स ने युवक को जड़ दिया तमाचा, कान से निकला खून

जिस पर बेलबाडी के ग्रामीण काफी उग्र हो गये और मतदान को रोक दिया गया। वहीं ढेंगरी मध्य विद्यालय केन्द्र संख्या 163 व 163 पर पुलिस बलों द्वारा वोट गिराने जा रहे एक युवक को तमाचा मारने से कान से खून निकलने लगा, वहां पर भी ग्रामीण काफी उग्र हो गये थे। बाद में जवान द्वारा माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। बेलबाडी केन्द्र से हटाने के बाद ग्रामीण शांत हुए तथा लगभग साढ़े 9 बजे से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक मतदान बाधित रहा। साढे ग्यारह बजे के बाद मतदान शुरू हुआ। दरअसल दिलीप मंडल बहुत ही ऊंचा सुनते थे। यह बात ना तो पुलिस जवान को मालूम था और इसी वजह से पुलिस ने उसे जोर को थप्पड़ लगा दिया।

ढंगरी बूथ पर पुलिस जवान के थप्पड़ मारने से कान से निकला खून, बेहोश हुआ युवक।
ढंगरी बूथ पर पुलिस जवान के थप्पड़ मारने से कान से निकला खून, बेहोश हुआ युवक।

शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव :डीएम

अररिया | बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में अररिया जिले के सभी 6 सीटों पर शनिवार को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में लगभग अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 54% मतदान हुआ है। डीएम ने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 9 लाख 78 हजार 686 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। डीएम ने बताया कि इस बार महिला मतदान अधिक हुआ है।

विधानसभावार शाम 6 बजे तक मतदान का प्रतिशत
नरपतगंज 52.09
फारबिसगंज 54.00
रानीगंज 58.60
अररिया 53.09
जोकीहाट 55.12
सिकट 53.60
कुल- 54.55

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