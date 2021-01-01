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मौत:झुलसी महिला की पांच दिन बाद इलाज के दौरान हुई मौत

सिकटीएक घंटा पहले
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सिकटी प्रखंड क्षेत्र के भिड़भिड़ी पंचायत अन्तर्गत लाटखरीद गांव के वार्ड नंबर-14 मेंं गत शनिवार की संध्या अलाव सेकने के क्रम में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गयी थी। जिसकी मौत इलाज के दौरान बुधवार को हो गयी।

पीड़ित महिला की मौत से लाटखरीद गांव मेंं मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां बता दें कि लाटखरीद गांव निवासी रूमा देवी पति युगेश मंडल अपने घर में गत शनिवार को अलाव से आग से हाथ सेक रही थी कि अचानक महिला के कपड़े में आग पकड़ लिया जिसमें महिला के कमर से नीचे पूरी तरह से झुलस गयी।

आनन-फानन में परिजनों द्वारा महिला का कपड़ उतारा और केला का पत्ता लगाकर इलाज के लिये अररिया ले जाया गया। जहां महिला की गंभीर स्थिति देखते हुये चिकित्सक ने भागलपुर रेफर कर दिया था। जहां पर महिला की इलाज के दौरान मौत हो गयी। मौत की घटना से लााटखरी गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।

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