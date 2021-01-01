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गुहार:विवाहिता को जलाने का प्रयास के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर एसपी से लगाई गुहार

सिकटीएक घंटा पहले
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बरदाहा थाना क्षेत्र के बरदाहा वार्ड नंबर- 7 में गत 10 अक्टूबर को जहर देकर जलाने के प्रयास के मामले में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होने पीडिता व उनके पिता ने एसपी अररिया को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है। पीड़िता जुबेरा खातुन व उनके पिता मो नसरूल्लालाह का कहना है कि सभी अभियुक्त अररिया मेंं रहते हैं।

न्ययालय मेंं जाकर तारीख करते हैं। लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोमीन डीलर हमलोगों को केस उठाने की धमकी भी दे रहा है। एसपी अररिया को आवेदन देकर पीड़िता ने कहा है कि हमलोग गरीब आदमी हैं, तथा मोमीन डीलर पैसे के बल पर हमलोगों को धमका रहे हैं।

जबकि एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने भी जांंचकर पीड़िता का बयान दर्ज करवाया था। अभियुक्तों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में पुलिस प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। यहां बता दें कि बरदाहा गांंव निवासीनसरूल्लाह ने अपने बेटी जुबेरा खातुन की शादी दो वर्ष पूर्व पंचायत में पंचों द्वारा गांव के हीं मोमीन डीलर के पुत्र से करवायी गयी थी।

मोमीन डीलर उनके पुत्र, दो पुत्री व मोमीन डीलर के पत्नी द्वारा दो लाख रुपये का दहेज का मांग किया था। डेढ़ लाख रूपया दे दिया गया तब जाकर दो माह पहले दबाव बनाने पर मेरी बेटी का विदाई की गयी। दहेज के लिये ससुराल वालों द्वारा काफी दबाव बनाया जा रहा था, तथा प्रताड़ित भी किया जा रहा था।

जान मारने के नियत से मोमीन डीलर, उनकी पत्नी सबनम खातुन, उनकी बेटी साहीन प्रवीण, सीमा प्रवीण व पुत्र छोटू द्वारा पहले जहर खिलाया फिर किरोसीन तेल छिड़ककर नव विवाहिता को आग के हवाले भी करना चाहा तो नव विवाहिता किसी तरह झपट्टा मारकर अपना माइके आ गयी और आपबीती सुनाई तो नव विवाहिता के परिजन तुरंत अपने बेटी का इलाज करवाया।

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