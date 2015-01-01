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अपील:दो शिफ्ट में सफाई शुरू, लोगों से गंदगी नहीं फैलाने की अपील

सिमरी बख्तियारपुर7 घंटे पहले
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स्टेशन चौक पर सड़क की सफाई करते कर्मी।
  • अब नगर में कहीं भी कूड़ा दिखाई नहीं देगा : कमलेश कुमार

नगर पंचायत प्रबंधन नगर के मुख्य सड़कों के साथ ही वार्डों को चकाचक रखने के प्रयास में हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नगर में अब कूड़े का दिखाई देना बीते दिनों की बात होगी। नगर पंचायत में कार्य करने वाले सफाई मजदूरों को भी अलग हटकर दिशा निर्देश जारी किए गए है। कार्यपालक पदाधिकारी कमलेश कुमार प्रसाद ने बताया कि अब नगर में कहीं भी कूड़ा दिखाई नहीं देगा। जिसका उपाय किया जा रहा है। ठंड की वजह से भी इस कार्य की गति धीमी हो गई थी। जिसे गति देने का कार्य किया जा रहा है। रात के समय सफाई व्यवस्था को चालू किया गया है। उल्लेखनीय है कि अब तक नगर पंचायत के तरफ से कराए गए साफ-सफाई का कार्यक्रम कुछ खास असर नहीं दिखा पाया है। सफाई कर्मियों की फौज व रोस्टर के बावजूद भी लोगों की शिकायत इस व्यवस्था को लेकर रही है। नंदन कुमार साह कहते है कि मुख्य सड़कों के साथ ही वार्ड की गलियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो स्वच्छता अभियान सार्थक नहीं हो पाएगा। मो. जावेद का कहना है कि नगर के लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है। तभी स्वच्छता अभियान सफल हो सकेगा। नंप अध्यक्ष रौशन आरा कहती हैं कि नगर को साफ सुथरा रखने में नपं के अलावा आम नागरिकों का भी कर्तव्य है। जिसका निर्वहन सभी को करना चाहिए।

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