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मांग:रानीहाट में ओवरब्रिज बनाने की मांग

सिमरी बख्तियारपुर4 घंटे पहले
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रानीहाट में रोज लगता है ऐसा जाम, यहीं आरओबी की जरूरत।
  • सिमरी बख्तियारपुर से राजद के युसूफ सलाउद्दीन बने हैं विधायक

यूं तो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कई बड़ी समस्याएं है, लेकिन रानीहाट में लगने वाली जाम की समस्या से रोजाना हजारों लोगों को परेशान होना पड़ता है। 2020 विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर युसूफ सलाउद्दीन विधायक बने हैं। क्षेत्रवासियों की अब उनसे मांग की है कि वो रानीहाट में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए पहल करें। ताकि रानीहाट में लगने वाली जाम की समस्या समाप्त हो। बताते चले कि यहां के जाम में कई बार एम्बुलेंस के फंसने पर मरीजों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई है। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है कि नए विधायक जाम की समस्या के निराकरण का हल निकालेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिता-पुत्र दोनों सांसद एवं विधायक है। ऐसे में पटना से दिल्ली तक उनकी मांग उठाई जा सकती है। बता दें कि युसूफ सलाउद्दीन के पिता चौधरी महबूब अली कैसर खगड़िया से सांसद हैं। मुख्य बाजार सिमरी बख्तियारपुर में जाम की समस्या बहुत हद तक दूर हो गया है। इनके पीछे सबसे बड़ी बजह नगर पंचायत के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। अब नाला का निर्माण हो रहा है। सड़क पीसीसी बन जाएगा तो जाम की समस्या कमेगी।

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