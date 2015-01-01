पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:सहरसा-मानसी रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग

सिमरी बख्तियारपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
ट्रेन में चढ़ने के लिए जुटी यात्रियों की भीड़।

कोविड-19 गाइडलाइन के कारण अभी तक ट्रेनों का परिचालन सामान्य दिनों के जैसे शुरू नहीं हो सका है। सहरसा-मानसी रेलखंड के बीच सवारी ट्रेन शुरू नहीं होने के कारण बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है। इस समय इस रूट पर केवल जानकी एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। लेकिन उसमें बिना आरक्षित टिकट के सफर नहीं किया जा सकता है। इससे आम लोग इस ट्रेन पर सवार नहीं हो पा रहे हैं। मलमास समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं गंगा स्नान के लिए ट्रेन से सिमरिया बेगूसराय स्नान करने जा रही हैं। इसके साथ-साथ ट्रेनों में कोरोना के नियम का पालन भी होता नहीं दिख रहा है। ट्रेन में घुसने के लिये ट्रेन के गेट पर चढ़ने के लिए भीड़ लगी रहती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें