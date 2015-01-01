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खरीदारी:दिवाली को लेकर बाजार में बढ़ी रही चहल-पहल

सिमरी बख्तियारपुर4 घंटे पहले
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लक्ष्मी-गणेश की पूजा को लेकर मूर्ति का चयन करती युवती।
  • पिछले साल के मुकाबले इस बार 30-40 रुपए प्रति सैकड़ा बढ़ी दीयों की कीमत

अनुमंडल क्षेत्र में गुरुवार को दीपावली पर्व की खरीदारी को लेकर बाजार में चहल-पहल बढ़ी रही। दीपावली नजदीक आते ही नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर,सलखुआ बाजार गुलजार हो गए हैं। बाजार में बिकने वाली दीप, मोमबत्ती, लक्ष्मी, गणेश की रंग-बिरंगी मूर्तियां आदि की कई दुकानें सज गई है। इलेक्ट्रानिक्स व बर्तन की दुकानें पर धनतेरस को लेकर खरीदारी में लोग जुटे नजर आए। ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकान सज चुकी है। बाजार में सामान की खरीदारी के लिए ग्राहकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बाजार में लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बाजार में पूजा सामग्री खरीद रहा है, तो कोई घरों में सजावट के लिए रंग-बिरंगी लड़िया व नए कपड़े खरीद रहे हैं। दीपावली को लेकर इलेक्ट्रानिक की दुकानों पर रंग-बिरंगी लाइट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस दीपावली में चाइनीज सामान के बहिष्कार का असर बाजार में दिख रहा है। इस बार नगर की ज्यादातर दुकानदार चाइनीज सामग्री तथा रंग-बिरंगी लाइटों की जगह स्वदेशी मालाओं को बेच रहे हैं।

लाइट व मिठाइयों की दुकानें बढ़ा रही शोभा
बाजार में आलड़ लाइट और मिठाइयों की विभिन्न प्रकारों से सजी दुकानों की शोभा बढ़ा रहे है। मिट्टी के बने दीप मोमबत्ती तथा अन्य पूजा सामग्री बाजार में बिक्री बढ़ गई है। लोगों ने लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों समेत मिट्टी के दीपक,तेल, पूजन सामग्री, मिठाई व पटाखे की खरीदारी की।

100 रुपये सैकड़ा बिके दीया
पिछले साल साठ रुपये सैकड़ा बिकने वाला मिट्टी का दीपक इस बार 90 से 100 रुपये सैकड़ा बिका। पटाखा समेत अन्य सामग्री की कीमत भी बढ़ी है।

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