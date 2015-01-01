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परेशानी:एचएच निर्माण के लिए हटाया जा रहा अतिक्रमण

सिमरी बख्तियारपुर4 घंटे पहले
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एनएच-107 निर्माण में बाधा अतिक्रमण हटाने का काम तेज गति से चल रहा है। एनएचएआई के द्वारा सड़क निर्माण किया जाएगा। सिमरीबख्तियारपुर से बरियाही सड़क में चकमका, बलबा बाजार, मदनपुर, बरसम आदि सड़क के किनारे अवैध ढंग से बनाए गए मकान और दुकान को जेसीबी मशीन से तोड़ा जा रहा है।

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