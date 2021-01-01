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विरोध:कचौत गांव में पैक्स गोदाम बनाने का विरोध, आवेदन

सिमरी बख्तियारपुर5 घंटे पहले
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  • साम्हरखुर्द पंचायत में गोदाम का होना है निर्माण

सलखुआ के साम्हरखुर्द पंचायत में पैक्स गोदाम नहीं बनाकर दूसरे जगह गोदाम बनाने का प्रयास किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने डीएम को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में कहा है कि सलखुआ प्रखंड के साम्हरखुर्द पंचायत में पैक्स गोदाम का निर्माण होना है। लेकिन पैक्स अध्यक्ष मनमाने ढंग से पंचायत मुख्यालय नहीं बल्कि दूसरी जगह कचौत गांव में बनाना चाहता है। आवेदन में कहा है कि कई वर्ष पहले कचौत गांव कोसी नदी के कटाव की भेंट चढ़ गया था। इस गांव के अधिकांश लोग रेलवे किनारे वर्षों से रह रहे हैं। गांव जाने के लिए एकमात्र रास्ता रेलवे लाइन ही है। जिस रेलवे की जमीन पर कचौत के लोग हैं वो कोपरिया मौजा में पड़ता है। जाने का एक भी सड़क नहीं है। अगर कचौत गांव में पैक्स गोदाम बनाता है तो उक्त गोदाम तक किसान धान या गेंहू लेकर पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां जाने के लिए सड़क नहीं है। वहीं दूसरा कि कचौत गांव जो रेलवे के किनारे रेलवे की जमीन पर बसा है, पंचायत से काफी दूर है। जहां किसान को भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पर सकता है। ग्रामीण अशोक कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, सचित कुमार, सौरभ कुमार, अम्बिका सहित अन्य ने आवेदन दिया है।

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