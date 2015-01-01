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चुनौती:डेंगराही व कठडूमर में पुल बनाने की चुनौती

सिमरी बख्तियारपुर3 घंटे पहले
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  • चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों ने किया पुल बनवाने का वायदा

सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी यूसुफ सलाउद्दीन की जीत के साथ ही उनके सामने कई चुनौतियां सामने आ गई है। जिसमें सबसे प्रमुख चुनौती में सलखुआ प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर चानन पंचायत डेंगराही और सिमरी बख्तियारपुर के कठडुमर कोसी नदी घाट में पुल निर्माण शामिल है। जानकारी मुताबिक चुनावी जनसंपर्क के दौरान से ही सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से प्रमुख प्रत्याशी मुकेश सहनी और यूसुफ सलाउद्दीन की ओर से चुनाव जीतने के बाद डेंगराही और कठडुमर में पुल बनाने का आश्वासन दिया जाता रहा है। लेकिन अब चुनाव परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित विधायक यूसुफ सलाउद्दीन के लिए इन दोनों स्थान पर कोसी नदी में पुलों का निर्माण कराना एक बड़ी चुनौती होगी। चूंकि इन पुलों को बनवाने के लिए लोजपा सांसद चौधरी महबूब अली कैशर ने भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं । ज्ञात हो कि पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर डेंगराही और कठडुमर घाट पर पुल बनवाने की मांग आजादी के बाद से लागातार की जा रही है।लेकिन वक्त बीतने के साथ ही यह मांग जमीन पर नही उतर पाई। डेंगराही पुल के निर्माण के लिए 2017 में बाबू लाल शौर्य और रितेश रंजन के द्वारा 17 दिनों तक अनशन भी किया गया था। लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी पुल निर्माण एक सपना बनकर ही रह गया है।

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