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हंगामा:वाहन चालकों ने चाय-नाश्ता नहीं मिलने पर किया हंगामा

सिमरी बख्तियारपुर3 घंटे पहले
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सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्य कराने को लेकर प्रशासन के द्वारा प्रखंड मुख्यालय स्थित वाहन कोषांग में जब्त किए गए वाहन चालकों और मालिकों ने गुरुवार की शाम प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हंगामा किया। वाहन चालकों ने वाहन कोषांग परिसर में जमकर हंगामा मचाते प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी वाहन चालक रामपाल कुमार, मनोज कुमार, कृष्ण कुमार, मनीष कुमार, रोहित यादव, मुकेश पंडित, गोविंद कुमार, मणि कुमार, बबलू कुमार, संजय कुमार, मो. शमशाद तथा मो. अफरोज सहित दर्जनों का आरोप था कि गुरुवार की सुबह से ही वाहन कोषांग में हम सभी वाहन लगाकर खड़े हैं, लेकिन शाम हो गया है फिर भी हमलोगों को खाना तो दूर नाश्ता तक नहीं दिया गया है। हमलोगों को खुराकी नहीं देने के कारण पूरे दिन भूखे प्यासे खड़ा रहना पड़ा है। बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई देखने-सुनने नहीं आया है। इस बाबत बीडीओ मनोज कुमार ने आरोपों को खारिज करते बताया कि सभी वाहनों का लॉकबुक खोला जा रहा है तथा खुराकी भी दी जा रही है।

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